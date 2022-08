Kriza në centralin bërthamor të Zaporizhjas, Erdogan do të diskutojë me Putinin Presidenti turk, Rexhep Tajip Erdogan, pas takimit që pati me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha se e ka në plan që ta diskutojë çështjen e centralit bërthamor të Zaporizhjas me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Rusët e kanë marrë kontrollin e kësaj zone, pak pas nisjes së luftës në Ukrainë më 24 shkurt. Duke…