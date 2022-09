Kriza energjetike, ministrja Rizvanolli viziton sot Termocentralin Kosova A Ndërprerje të shumta të energjisë elektrike pati në Kosovë gjatë muajve që lamë pas. Por gjendja edhe më kritike pritet të jetë gjatë dimrit. Për shkak të mungesës së furnizimit, kriza energjetike duket se do të vë në pozita shumë të vështira qytetarët. Lidhur me këtë çështje, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, do të vizitojë…