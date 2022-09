Kriza energjetike dhe invazioni rus, rritje e kostos së prodhimit në Shqipëri Kriza energjetike në tregjet ndërkombëtare dhe invazioni rus në Ukrainë po i përballin prodhuesit me kosto gjithnjë e më të larta të produkteve. Çmimet e prodhimit të produkteve për tregun vendas në tremujorin e dytë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021, shënuan rritje me 16.5 %. Sipas raportit të publikuar…