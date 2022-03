Kritiku më i madh i Putinit publikon shifra që tregojnë sa pak mbështetet ai në Rusi

Ai përmes Twitterit ka publikuar disa sondazhe të realizuar me popullin rus, ku sipas rezultateve, për 13 ditë është dyfishuar pikëpamja se Rusia është agresore në luftën në Ukrainë, shkruan lajmi.net.

Në sondazhin virtual të përbërë prej 700 pjesëmarrësve nga Moska, në pyetjen se si shihet Rusia në Konfliktin në Ukrainë, tregohet sa ka ndërruar qasja e rusëve atje. Më 25 shkurt, 29 për qind e rusëve besonin se Rusia është agresor, ndërsa më 3 mars 53 për qind e tyre besojnë se agresioni në këtë luftë po shkaktohet nga Rusia.

“Ne mund të shohim ndryshime të shpejta në vlerësimin e rolit të Rusisë në luftë. Përqindja e të anketuarve që e shohin Rusinë si agresore është dyfishuar, ndërsa pjesa e atyre që e konsiderojnë Rusinë “paqebërëse” është përgjysmuar”, shkruan Navalny në ‘Twitter’-in e tij.

4/14 We can observe rapid shifts in the evaluation of Russia’s role in the war. The share of respondents who view Russia as the aggressor doubled, while the share of those considering Russia a “peace-maker” halved. pic.twitter.com/Rw7ORosVpH

— Alexey Navalny (@navalny) March 8, 2022