Kritikohet pushteti i VV-së Jo një e dy nene, por të plotë. Gjykata Kushtetuese rrëzoi të premten në tërësi Ligjin për Këshillin Prokurorial meqë vlerësoi se është në kundërshtim me Kushtetutën, duke bërë shkeljen e katërt nga Qeveria Kurti. Veç kësaj, akti me i lartë juridik doli se ishte shkelur nga qeveria aktuale me ministren Arbërie Nagavci duke ndërhyrë…