Krishtlindjet festohen edhe në kampin e KFOR-it, momenti i ngrohtë kur ndezen dritat

Komandanti i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, iu bashkua ceremonisë së ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjeve. Ceremonia u zhvillua në shtabin e KFOR-it në kampin “Film City”, në Prishtinë. “Duke ndezur dritat, gjeneralmajor Ulutaş falënderoi të gjithë ushtarët e KFOR-it dhe familjet e tyre për përkushtimin e tyre dhe u uroi të…

Lajme

19/12/2025 22:39

Komandanti i misionit të KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, iu bashkua ceremonisë së ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjeve.

Ceremonia u zhvillua në shtabin e KFOR-it në kampin “Film City”, në Prishtinë.

“Duke ndezur dritat, gjeneralmajor Ulutaş falënderoi të gjithë ushtarët e KFOR-it dhe familjet e tyre për përkushtimin e tyre dhe u uroi të gjithëve festa të lumtura” thuhet në njoftimin e KFOR-it.

KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij – bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

December 19, 2025

ShBA-ja kryen sulme në Siri

December 19, 2025

Zjarr afër stacionit të autobusëve në Prizren, disa lokale kaplohen nga...

Lajme të fundit

ShBA-ja kryen sulme në Siri

Zjarr afër stacionit të autobusëve në Prizren, disa...

Arrestohet i dyshuari për vrasje të rëndë në tentativë në Vushtrri

“Nuk ndryshohen kufijtë”/ Ambasada e Kosovës në Uashington...