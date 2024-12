“Kriminel, ka policë me kallash”, tensione në protestën e opozitës në Tiranë Në protestën e opozitës në Shqipëri ka tensione të forta, Flamur Noka shtyhet dhe përplaset me shefin e komisariatit numër 1. “Kriminel, ka policë me kallash”, ka thënë Noka, shkruan TCh. Protesta e sotme e opozitës është shoqëruar me incidente të shumta, ku përpos shiut, ka pasur edhe përplasje mes protestuesve dhe policisë së shtetit…