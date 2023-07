Krimet Ekonomike zbarkojnë në ministrinë e Sveçlës, ka arrestime për dallavere me tenderë Policia e Kosovës, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, konkretisht Sektori i Hetimeve të Korrupsionit në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë pas zhvillimit të hetimeve sot me datë 03.07.2023 kanë realizuar një operacion policor me ç ‘rast është zbatuar urdhër kontrolli i gjykatës në tri lokacione dhe personat e dyshuar janë ftuar…