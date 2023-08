​Krimet ekonomike të Policisë arrestojnë dy persona të dyshuar për keqpërdorim të pozitës Policia e Kosovës-Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren, ka arrestuar dy persona të dyshuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare me qellim të përfitimit të kundërligjshëm për vete apo persona te tjerë. Bëhet fjalë për personat me inicialet E.SH dhe B.K, të cilët në cilësi të personave…