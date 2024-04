Krijimi i policisë gjyqësore, dy dekada në letër

Themelimi i Policisë Gjyqësore është dy dekada e vjetër por ajo nuk u trajtua asnjëherë. Krijimi i saj, nuk është paraparë as me plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve që po bëhen në fushën e sistemit të drejtësisë.

Ideja për themelimin e Policisë Gjyqësore është një ide e vjetër dhe krijimi i saj ishte paraparë me Kodin e Procedurës Penale të vitit 2004. Me rekomandimet e ekspertëve të Ministrisë së Brendshme, në atë kohë ishte vendosur që për punët e policisë në sistemin gjyqësor, të kujdeset policia e rregullt.

Por prokurorët në Prishtinë po e shohin themelimin e policisë gjyqësore, si diçka të është e domosdoshme.

Prokurori, Paulin Pashku, derisa sqaron për opinionin se çfarë detyra do të kryente policia gjyqësore thotë se kjo do të ndihmonte punën e prokurorëve.

“Deri më tani ka mbetur vetëm si një ide, kurse në praktikë është shumë e nevojshme sepse kjo do ta lehtësonte edhe punën e prokurorit. Në rastin e formimit të policisë gjyqësore, ata do të kishin në dispozicion hetuesit e tyre. Natyrisht kjo do të ndikonte edhe në cilësinë e procedimit të lëndëve”, ka thënë Pashku për RTK Radio.

Një hetim i kryer në mënyrë profesionale ndikon edhe në vendime të drejta thotë avokatja Fehmije Bytyqi.

“Sigurisht do të ndihmonte dhe punën e prokurorisë edhe të avokatisë por edhe të vet sistemin e drejtësisë”, thotë ajo.

Ministria e Drejtësisë përmes një përgjigje me shkrim dhënë Radio Kosovës nuk ka precizuar nëse krijimi i policisë gjyqësore është në plan me plotësim -ndryshimin e ligjeve që janë në proces, duke përsëritur se reforma në sistemin e drejtësisë është e domosdoshme.

Formimin e Policisë Gjyqësore në disa raste e kishte kërkuar edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës, e cila në shumë vende, funksionon kryesisht është nën autoritetin e Prokurorit të Shtetit, e në disa tjera është emërtuar si “polici kriminale”.

Në Kosovë, punët e policisë gjyqësore i kryen policia e Departamentit të Krimeve, që funksionon në kuadër të Policisë së Kosovës. /RTK