Kreu i Wagnerit është parë duke u larguar me makinë nga selia ushtarake ruse në qytetin Rostov

Yvgeny Prigozhin thuhet se është larguar nga selia ushtarake ruse në qytetin jugor rus të Rostov-on-Don.

Imazhet dhe video duket se tregonin kreun e grupit Wagner duke u larguar nga ndërtesa me një makinë pasi urdhëroi trupat e tij të ktheheshin në bazat ushtarake, transmeton Telegrafi.

Luftëtarët mercenarë morën sot kontrollin e këtyre objekteve, të cilat janë përdorur për të koordinuar pushtimin rus të Ukrainës.

Sipas marrëveshjes së re, Prigozhin do të zhvendoset në Bjellorusi derisa ai vetë dhe ushtarët e tij nuk do të përballen me akuza nga Rusia.

Prigozhin ia kishte mësyrë Moskës, pasi akuzoi të premten udhëheqjen ushtarake ruse se kishte bombarduar kampet e saj.