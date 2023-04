Kreu i ri i Zubin Potokut, Zeqiri: Do të marrë serbë në kabinet, s’i frikësohem Vuçiqit Kryetari i ri komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, ka thënë se do të marrë serbë në kabinetin e tij. Këto deklarime i bëri në një paraqitje për lajmi.net, ndërsa shtoi se nuk i ka frikë fare Vuçiqit. Veç kësaj shtoi se ai do të punojë për të gjithë, pavarësisht se është votuar nga shqiptarët.…