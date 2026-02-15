Kreu i Konferencës së Sigurisë në Mynih i kërkon Evropës të kalojë nga retorika në veprime konkrete në mbrojtje
Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mynihut, Wolfgang Ischinger, u bëri thirrje udhëheqësve evropianë të kalojnë nga retorika në veprime konkrete në mbrojtje, duke bërë thirrje për plane më të qarta për të forcuar arkitekturën e sigurisë së kontinentit mes pasigurisë globale në rritje. Në fjalën e tij përmbyllëse në takimin tre-ditor, Ischinger tha të…
Bota
Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mynihut, Wolfgang Ischinger, u bëri thirrje udhëheqësve evropianë të kalojnë nga retorika në veprime konkrete në mbrojtje, duke bërë thirrje për plane më të qarta për të forcuar arkitekturën e sigurisë së kontinentit mes pasigurisë globale në rritje.
Në fjalën e tij përmbyllëse në takimin tre-ditor, Ischinger tha të dielën se: “Evropianët po përparojnë në mbrojtje” dhe se vendet janë të gatshme të mbajnë një pjesë më të madhe të barrës së sigurisë.
Megjithatë, ai theksoi se fjalimet nuk janë të mjaftueshme, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
“Ajo që na duhet tani është një plan, është veprim”, tha ai, duke i nxitur anëtarët e BE-së të rrisin prodhimin e mbrojtjes dhe të sqarojnë se si do të forcojnë mekanizmat e sigurisë kolektive.
Ai tha se bisedimet zbuluan gjithashtu përçarje të thella mbi gjendjen e rendit ndërkombëtar, duke treguar dyshime nëse vendet perëndimore ende ndajnë të njëjtat vlera dhe luajnë sipas të njëjtave rregulla.
“Në fillim të konferencës, iu referova Raportit tonë të Sigurisë së Mynihut, i cili thotë se sistemi ynë ndërkombëtar është nën shkatërrim”, tha ai, duke vënë në dukje se disa udhëheqës argumentuan se sistemi mund të jetë tashmë i pandreqshëm, ndërsa të tjerë bënë thirrje për “ripërtëritje dhe restaurim”.
“Kjo tregon spektrin e pikëpamjeve rreth asaj se ku ndodhemi, qoftë në riparimin, restaurimin, apo në pranimin e faktit se ndoshta mund të na duhet të rindërtojmë diçka praktikisht nga e para”, tha Ischinger.
Duke iu drejtuar Ukrainës, ai bëri thirrje për sigurimin e më shumë armëve, veçanërisht sistemeve të mbrojtjes ajrore, dhe koordinimin e sanksioneve më të ashpra ndaj Rusisë.
“Pyetja se si do të përfundojë kjo luftë është në fakt një pyetje ekzistenciale për Evropën”, tha ai. “Do të përcaktojë, në më shumë se një mënyrë, të ardhmen e këtij kontinenti”.
“Shpresoj shumë që ne, si aleatë dhe partnerë, të jemi të bashkuar dhe të vendosur të veprojmë së bashku për t’u siguruar që Ukraina mund dhe do të triumfojë”, tha ai.