Kreu i Drenasit, Ramiz Lladrovci, i pranishëm në Knesset derisa Edi Rama mban fjalim
Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Izrael, ku ka zhvilluar takime të ndryshme. Lladrovci gjithashtu ka qenë i pranishëm në Knesset, gjatë fjalimit të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Në fotot e publikuara nga kryeministri shqiptar, Lladrovci shihet brenda sallës së Kuvendit të Izraelit teksa duartroket…
Lajme
Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Izrael, ku ka zhvilluar takime të ndryshme.
Lladrovci gjithashtu ka qenë i pranishëm në Knesset, gjatë fjalimit të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.
Në fotot e publikuara nga kryeministri shqiptar, Lladrovci shihet brenda sallës së Kuvendit të Izraelit teksa duartroket fjalimin e Ramës.