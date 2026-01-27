Kreu i Drenasit, Ramiz Lladrovci, i pranishëm në Knesset derisa Edi Rama mban fjalim

Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Izrael, ku ka zhvilluar takime të ndryshme. Lladrovci gjithashtu ka qenë i pranishëm në Knesset, gjatë fjalimit të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama. Në fotot e publikuara nga kryeministri shqiptar, Lladrovci shihet brenda sallës së Kuvendit të Izraelit teksa duartroket…

27/01/2026 16:18

Kreu i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Izrael, ku ka zhvilluar takime të ndryshme.

Lladrovci gjithashtu ka qenë i pranishëm në Knesset, gjatë fjalimit të kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.

Në fotot e publikuara nga kryeministri shqiptar, Lladrovci shihet brenda sallës së Kuvendit të Izraelit teksa duartroket fjalimin e Ramës.

