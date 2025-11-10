Kreu i AAK-së uron 250-vjetorin e Marinsave Amerikanë
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka uruar 250-vjetorin e Marinsave Amerikanë. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj thotë se Marinsat Amerikanë janë më të mirët miq. “Urime 250-vjetori Marinsave Amerikanë. ‘Më të mirët miq. Më të tmerrshmit armiq!’”,ka shkruar ai.
Lajme
