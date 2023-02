Kreu dje transplantin e veshkës, pacientja tregon tmerrin që përjetoi kur ndjeu për herë të parë tërmetin në Turqi

Të shumtë janë njerëzit të cilët shkojnë për shërim jashtë vendit, siç është Turqia.

Por për shërim në njërin prej spitaleve në Turqi ishte edhe Gokce Bay, e cila iu nënshtrua transplantit të veshkës gjatë ditës së djeshme.

E njëjta ishte në spitalin e Gaziantep të Turqisë.

Ajo shpjegoi se çfarë ndodhi në momentin kur ndjeu për herë të parë tërmetin.

“Isha në katin e dytë të spitalit kur filloi tërmeti. As që mbaj mend se si i hoqa pikon nga krahu.Ishte aq i fortë sa doja të dilja nga ndërtesa. Të gjithë u mbajtën pas njëri-tjetrit për të ndihmuar, të gjithë menduam se nuk do t’ia dilnim dot dhe do të vdisnim. Kur arritën në rrugë, të gjithë filluam të qanim”,tha Gokce Bay.

“Ne mbijetuam, por të gjithë ishim në spital dhe ishim jashtë në mot shumë të ftohtë. Unë kam bërë një operacion në veshkë vetëm dje dhe tani jam jashtë në shi, këmbët e mia janë të lagura. Jo vetëm unë, disa pacientë shumë të moshuar janë jashtë pa asnjë xhaketë apo këpucë”, shtoi ajo, transmeton lajmi.net.

Madje u tha se disa nga pacientët nuk mund të as të lëviznin dhe se disa infermierë qëndruan në spital për të ndihmuar ata që gjendeshin në kujdesin intensiv./Lajmi.net/