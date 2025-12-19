Krerët e UÇK-së do të mund të flasin nga 20 minuta: Specialja vendos agjendën e seancave përfundimtare në Hagë
Gjykata Speciale në Hagë ka përcaktuar agjendën e fjalëve finale në rastin e krerëve të UÇK-së. Siç ishte theksuar më herët, palët do të mund të dorëzojnë dosjet përfundimtare deri më 19 janar. “Më 18 dhjetor 2025, Trupi Gjykues në çështjen kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit njoftoi mbylljen e procedurës së paraqitjes së provave.…
Gjykata Speciale në Hagë ka përcaktuar agjendën e fjalëve finale në rastin e krerëve të UÇK-së.
Siç ishte theksuar më herët, palët do të mund të dorëzojnë dosjet përfundimtare deri më 19 janar.
“Më 18 dhjetor 2025, Trupi Gjykues në çështjen kundër Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit njoftoi mbylljen e procedurës së paraqitjes së provave. Trupi Gjykues ritheksoj urdhrat e tij të mëhershëm se dosjet gjyqësore përfundimtare dhe deklarata për pasojat e krimeve të pretenduara në viktimat pjesëmarrëse duhet të dorëzohen deri më 19 janar 2026. Ai gjithashtu caktoi rendin e ditës për deklaratat përmbyllëse, që janë planifikuar për t’u paraqitur nga 9 deri 13 shkurt 2026, si dhe datat e rezervuara më 16 dhe 18 shkurt, nëse është e nevojshme”, thuhet në vendim.
Sipas agjendës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, do të mund të flasin nga 20 minuta nëse duan në seancat e fundit.
Prokuroria do ta ketë kohën e saj prej 5 orësh e 30 minuta ditën e hënë, më 9 shkurt.
Të martën më 10 shkurt, Prokuroria do të vazhdojë edhe prej 2 orë e gjysmë, pra 8 orë në total.
Të martën gjithashtu, do ta thotë fjalën përfundimtare avokati i viktimave që ka kërkuar 2 orë kohë.
Të mërkurën, fjalën finale e thotë mbrojtja e Thaçit prej 4 orë e gjysmë.
Të mërkurën pasdite, dhe të enjten, mbrojtja e Veselit, dhe më pas e Krasniqitd he e Selimit.
Të hënën e 16 shkurtit, trupi gjykues do të adresojë pyetje nëse ka.
Të mërkurën më 18 shkurt, do ta ketë kohën për përgjigje Prokuroria prej 2 orë e gjysmë, e më pas komente nga secili avokat mbrojtës.
Kurse, krejt në fund janë fjalët finale nga krerët e UÇK-së, ku secili ka nga 20 minuta.
“Para këtij vendimi, Trupi Gjykues hodhi poshtë kërkesën e ZPS-së për të paraqitur kundërprova, duke konstatuar se nuk ishin plotësuar kushtet për pranimin e provave të tilla. Trupi Gjykues gjithashtu hodhi poshtë kërkesën e Mbrojtjes që t’i lejojë apelimin e vendimit të mëparshëm me të cilin ishte refuzuar kërkesa për procedurë të veçantë të përcaktimit të dënimit, duke konfirmuar se çdo përcaktim i dënimit, në rast se është i zbatueshëm, do të shqyrtohet me Aktgjykimin”, thuhet në vendim.
Pas këtyre seancave, gjyqtarët do të kenë tre muaj kohë për ta marrë vendimin.