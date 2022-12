​Krerët e shtetit nënshkruajnë nesër aplikimin për anëtarësimin e Kosovës në BE Të mërkurën do të mbahet ceremonia e nënshkrimit të aplikimit për anëtarësim të Kosovës në Bashkim Evropian. Presidenca e Kosovës ka bërë të ditur se ceremonia do të mbahet në ora 11:00, ndërsa do të nënshkruhet aplikimi nga presidentja Vjosa Osmani, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe Kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca. Po ashtu është…