Krerët e shtetit do të bëjnë nesër homazhe në Reçak Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryekuvendari Glauk Konjufca, nesër do të vizitojnë Reçakun, për nder të 24-vjetorit të Masakrës së Reçakut, pas së cilës bota përfundimisht i ktheu sytë drejt tmerrit që po përjetonin shqiptarët nga forcat paramilitare serbe. Sipas agjendës, krerët fillimisht do të bëjnë homazhe tek Memoriali Përkujtimor, nga ora 10:00.…