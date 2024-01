“Krenar me të arriturat e Kosovës”, Zyra e Kryeministrit njofton për takimin e Kurtit me Walkerin Kryeministri Albin Kurti, është takuar të dielën me ish-shefin e Misionit Verifikues të OSBE-së në Kosovë, William Walker, të cilin e ka falënderuar për kontributin gjatë luftës. Zyra e Kryeministrit ka njoftuar se Walkeri është shprehur i lumtur dhe krenar “për atë që Kosova e ka arritur në një periudhë të shkurtër kohore”. “Ambasadori Walker…