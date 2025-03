Kremlini thotë se priten bisedime të “vështira” për armëpushimin Ukrainë-Rusi

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka folur për televizionin shtetëror rus përpara bisedimeve të ndara të SHBA-së për armëpushim në Arabinë Saudite me Ukrainën dhe Rusinë, që do të mbahen të dielën dhe të hënën.

Ai u citua të thoshte: “Ne jemi vetëm në fillim të këtij rrugëtimi”, duke shtuar se negociatat me Washingtonin nesër do të jenë “të vështira” dhe se fokusi kryesor i Moskës do të jetë mbi mundësinë e rifillimit të një marrëveshjeje për të garantuar lundrimin e sigurt të anijeve tregtare në Detin e Zi.

Pas telefonatës mes Trump dhe Putin javën e kaluar, Shtëpia e Bardhë tha se të dy liderët ranë dakord që “lëvizja drejt paqes do të fillojë me një armëpushim për energjinë dhe infrastrukturën”, e ndjekur nga negociata për një “armëpushim detar në Detin e Zi, armëpushim të plotë dhe paqe të përhershme”.

Një armëpushim i shpejtë i ndërmjetësuar nga SHBA në Ukrainë është i pamundur për shumë arsye. Putin ka deklaruar se çdo bisedim duhet t’i trajtojë ato që ai i quan “shkaqet rrënjësore” të pushtimit të plotë të Moskës në vitin 2022, kryesisht shqetësimet e tij për zgjerimin e aleancës së NATO-s. Ukraina e ka bërë anëtarësimin në NATO një objektiv strategjik, duke thënë se kjo do të ndihmonte në mbrojtjen e vendit në rast të një agresioni të ardhshëm rus.

Putin gjithashtu tha gjatë telefonatës me Trump se çdo marrëveshje afatgjatë do të kërkonte përfundimin e ndarjes së inteligjencës dhe ndihmës ushtarake për Kyivin nga aleatët e tij. Volodymyr Zelensky tha pas telefonatës se aleatët e Ukrainës kurrë nuk do ta pranonin një veprim të tillë, duke shtuar se shpreson që furnizimet të vazhdojnë.