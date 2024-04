‘Krejt zi’ kënga më e re e 2 Ton në bashkëpunim me Kenzz Këngëtari i njohur 2 Ton, ka publikuar një këngë të re në bashkëpunim me Kenzz Rushitin. Kënga titullohet ‘Krejt zi”, shkruan lajmi.net. Për tekstin e këngës është kujdesur vetë 2 Ton, bashkë me Kenzz dhe Ghulo. 2 Ton para disa javësh kishte publikuar edhe këngën ‘Yje’ që numëron më shumë së 3 milionë shikime në…