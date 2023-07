‘Krejt dhe drejt … autoritarizmit’, Halimi për sanksionet e BE-së: Kosovës çdo ditë po i mbyllet një derë Sibel Halimi, zëdhënëse e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar në lidhje me masat e Bashkimit Europian duke thënë se Kosovës po i mbyllet një derë çdo ditë. Ajo ka shtuar edhe se, për kryeministrin Albin Kurti, prosperimi i Kosovës s’ka qenë prioritet i tij as në opozitë e as në qeveri.. “Si në opozitë…