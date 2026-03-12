Krasniqi: Zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë, mandati i deputetëve nuk mund të merret pa i ditur ata pasojat e veprimeve të tyre
Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka thënë se zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë e as të ju merret mandati deputetëve. Ai ka thënë se në raste kur votohet kundër Qeverisë ose Presidentit, deputetët e dijnë pasojën që do të shkojnë në zgjedhje. Por, në këtë rast thotë ai nuk mund të ju merren…
Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka thënë se zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë e as të ju merret mandati deputetëve.
Ai ka thënë se në raste kur votohet kundër Qeverisë ose Presidentit, deputetët e dijnë pasojën që do të shkojnë në zgjedhje.
Por, në këtë rast thotë ai nuk mund të ju merren mandatet deputetëve pse ata nuk shkuan në sallë.
“Zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë, mandati i deputetëve nuk mund të merret kaq lehtë. Rastet kur humbet mandati, deputetët janë të vetëdijshëm, votojnë kunder Qeverisë ose Presidentes, këtë rast nuk është në dorë të deputetëve sepse dikush nuk e ka vënë në lëvizje një procedurë”, ka thënë ai në Pressing t7.