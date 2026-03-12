Krasniqi: Zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë, mandati i deputetëve nuk mund të merret pa i ditur ata pasojat e veprimeve të tyre

Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka thënë se zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë e as të ju merret mandati deputetëve. Ai ka thënë se në raste kur votohet kundër Qeverisë ose Presidentit, deputetët e dijnë pasojën që do të shkojnë në zgjedhje. Por, në këtë rast thotë ai nuk mund të ju merren…

Lajme

12/03/2026 21:57

Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka thënë se zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë e as të ju merret mandati deputetëve.

Ai ka thënë se në raste kur votohet kundër Qeverisë ose Presidentit, deputetët e dijnë pasojën që do të shkojnë në zgjedhje.

Por, në këtë rast thotë ai nuk mund të ju merren mandatet deputetëve pse ata nuk shkuan në sallë.

“Zgjedhjet nuk mund të shpallen kaq lehtë, mandati i deputetëve nuk mund të merret kaq lehtë. Rastet kur humbet mandati, deputetët janë të vetëdijshëm, votojnë kunder Qeverisë ose Presidentes, këtë rast nuk është në dorë të deputetëve sepse dikush nuk e ka vënë në lëvizje një procedurë”, ka thënë ai në Pressing t7.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Mot i vranët dhe me mundësi për riga shiu të premten

March 12, 2026

Serbia blen raketa kineze “shkatërruese”, Kroacia njofton NATO-n

March 12, 2026

Spahiu: Kurti u tregua koprrac, duhej t’ia ofronte postin e presidentit...

March 12, 2026

Të dhënat personale të gazetares së njohur kosovare publikohen në një...

March 12, 2026

Presidenti i Iranit paraqet tri kërkesa për t’i dhënë fund luftës

March 12, 2026

Izraeli sulmon Bejrutin dhe Libanin jugor

Lajme të fundit

Mot i vranët dhe me mundësi për riga shiu të premten

Serbia blen raketa kineze “shkatërruese”, Kroacia njofton NATO-n

Spahiu: Kurti u tregua koprrac, duhej t’ia ofronte...

Të dhënat personale të gazetares së njohur kosovare...