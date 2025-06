Krasniqi vlerëson punën e ish-kreut të GjND-së që legjitimoi shpalljen e pavarësisë së Kosovës Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, bashkë me Sekretaren e Përgjithshme të kësaj partie, kanë marrë pjesë në pritjen e organizuar nga Ambasada e Japonisë në Kosovë, me rastin e vizitës së profesorit Hisashi Owada, i cili po qëndron në Kosovë me rastin e dhënies së titullit “Doctor Honoris Causa” nga UP. Owadës iu dha titulli…