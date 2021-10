Krasniqi: Uran Ismaili i dha zemër e dashni Prishtinës

Krasniqi ka thënë se me vullnetin e tij, Ismaili ka rrezatuar lidhjen që i duhet qytetit me politikën, ku që të dyja janë në funskion të qytetarit, shkruan lajmi.net.

Ky është postimi i tij i plotë:

Uran Ismaili gjithmonë e ka dashur me zemër Prishtinën. Në këto zgjedhje ai i dha kryeqytetit zemër dhe dashni, duke frymëzuar mijëra qytetarë, për ta parë Prishtinën jo vetëm si komunë, por si shtëpi, si mundësi e si të ardhme.

Me vullnetin e tij të madh, ai ka rrezatuar lidhjen që i duhet qytetit me politikën, ku që të dyja janë në funksion të qytetarit. Ai është fituesi i zemrave dhe respektit të qytetarëve të Prishtinës, duke u bërë model për të ardhmen që ne do ta ndërtojmë, sepse vërtetë Urani na dëshmoi se Prishtina na bashkon.