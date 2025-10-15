Krasniqi tregon se cili do të jetë pozicioni i PDK-së në balotazhin mes Perparim Ramës e Hajrulla Çekut
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka folur për pozicionin që do të mbajë PDK në procesin e balotazhit ku janë një numër i madh i komunave.
Krasniqi ka thënë se është normale që PDK do të ketë nevojë për partitë e tjera në disa komuna, por edhe partitë e tjera do të kenë nevojë për PDK-në në komuna të tjera.
Kur ka folur për Prishtinën, ka thënë se është temë e veçantë dhe se do ta diskutojnë në parti nëse do të marrin qëndrim për ta përkrahur ndonjë prej partive që do të jenë në balotazh.
Ai ka thënë se fillimisht i takon Uran Ismailit të merr qëndrim, e më pas për të vendosur bashkaraisht rreth pozicionimit për balotazhin e Prishtinës.
“Kryeqyteti është temë në vetvete, do të merr trajtimin meritor në kohën e duhur. I takon Uran Ismailit si kryetar i degës, normalisht besoj shumë që Urani ka qenë kandidati më i mirë dhe më i duhur për Prishtinën, për pak s’e arriti balotazhin. Jemi në një situatë, ku si në komunat tjera, Uranit i takon ta thotë fjalën e tij e ta marrim pastaj vendimin bashkë”, ka thënë Krasniqi.