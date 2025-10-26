Krasniqi tregon pse nuk u propozua për ministër, e kritikon Veton Berishën pse nuk votoi për: Komuniteti përmes votës do të jap përgjigjen që e meriton
Lajme
Ministri në detyrë i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi ka reaguar pasi nuk është formuar Qeveria Kurti 3. Ai këtë e ka parë si humbje për Kosovën dhe komunitetin egjiptian.
Ai ka thënë se mosvotimi i kësaj Qeverie, është zhgënjyes për të gjithë ata që kanë besuar në bashkëpunim, mbështetje dhe respekt të ndërsjellë, pasi sipas tij Qeveria Kurti 2 ka qenë një aleat i sinqertë i komuniteteve pakicë.
“Në propozimin e kabinetit qeveritar sot nuk ishte emri im, si një mundësi për të marrë edhe votën e Veton Berishës. I motivuar nga inati e ego personale, veq emrit tim, ai rrefuzoi poashtu edhe një ministër tjetër apartiak nga komuniteti egjiptian, duke insistuar vetëm në vetën e tij. Kësisoji, ai tashmë po i rikthehet stilit të tij të njohur politik, atij të pazareve dhe shantazheve që e kemi mësuar që nga viti 2014”, ka shkruar Krasniqi.
Ai ka thënë se është koha e fundit për të mësuar se vendi duhet të jetë para të gjithëve, komuniteti para partisë e qytetari para politikës.
“Çdo kalkulim tjetër nuk na sjell as fuqi, as dinjitet – vetëm humbje. Në zgjedhjet e reja, komuniteti përmes votës do ta jap përgjigjen që ti e meriton, njejtë siç të janë përgjigjë për mosvotimin e qeverisë Kurtin 1 me 3 shkurt 2020 dhe votës për rrëzimin e qeverisë Kurti 1 më 25 mars 2020”, ka shtuar Krasniqi për Veton Berishën. /Lajmi.net/