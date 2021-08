Krasniqi: T’i gëzojmë këto medalje, por nga Parisi do rikthehemi me më shumë

Krasniqi se bashku me Nora Gjakovën bën krenar gjithë popullin shqiptar duke fituar medaljet e arta në “Lojërat Olimpike Tokyo 2020”, shkruan lajmi.net.

Drejtpërdrejt nga Prishtina, Krasniqi tha se duhet t’i gëzojmë këto medalje, por me besim të plotë theksoi se nga Parisi do rikthehen me më shumë medalje.

“Jam shumë mirënjohës për këtë mirëpritje. Dua t’i falënderoj të gjithë sidomos popullin shqiptar që na ka përcjellë gjatë gjithë kohës. Normal falënderimi më i madh dedikohet Tonit për punën e palodhshme”.

“Ti gëzojmë këto medalje olimpike, por nga Parisi do rikthehemi me më shumë medalje”, nënvizoi e arta olimpike.

Ndërkohë, Lojërat Olimpike në Paris zhvillohen në vitin 2024./Lajmi.net/