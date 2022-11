Krasniqi thotë se raportet me SHBA janë zbehur: Qasja e Kurtit është për keqardhje Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Memli Krasniqi në një intervistë për Ekonomia Online ka dhënë detaje për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) si dhe takimet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian (BE). Krasniqi tha se me partnerët strategjikë të Kosovës ka diskutuar për vizionin e PDK-së dhe zhvillimet aktuale…