Krasniqi thotë se koalicioni Nisma-AKR do të jetë pjesë e Kuvendit

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, ai ka deklaruar se në procesin zgjedhor administrativisht ka pasur gabime jo të vogla, ku KQZ-ja e ka përgjegjësinë e vet.

Krasniqi ka thënë se koalicioni Nisma-AKR-PD do të jetë pjesë e Kuvendit, ndonëse jo siç është pritur.

“Të gjitha informacionet që po vijnë po tregojnë se Nisma-AKR e PD do të jenë pjesë e Kuvendit, ndonëse jo siç e kemi pritur. Ne e kemi pritur një rezultat tjetër, duke pasur parasysh ofertën tonë dhe parimet e socialdemokracisë, por në Kosovë nuk votohet as për programet politike e zgjedhore e as për programin ideologjik”, ka deklaruar Krasniqi.

Sipas tij, ky koalicion, siç duket, nuk është pranuar nga zgjedhësit.

Krasniqi ka folur edhe për qeverinë e re, për të cilën ka thënë se do të ketë vështirësi pasi që partitë kanë dallime ideologjike.

Ai ka theksuar se qeveria LV-LDK do t’i ketë sfidat të mëdha në disa rrafshe.