Krasniqi thirrje qytetarëve të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka bërë thirrje që qytetarët të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë.

Ai tha se ky regjistrim është i rëndësisë së madhe, dhe vendoset e ardhmja e vendit, raporton lajmi.net.

“Përmes regjistrimit të popullsisë, ne do të dimë saktë se sa janë dhe ku jetojnë qytetarët tanë anekënd vendit – por edhe në mërgatë. Do të kemi shumë të dhëna të vlefshme, mbi të cilat do të mund të planifikojmë efektivisht politika zhvillimore për të gjithë qytetarët tanë, pa dallim, nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat. Andaj, nëse ende s’e keni bërë, ju ftoj që të shfrytëzoni edhe këto dy ditë të mbetura për t’u regjistruar”, ka shkruar Krasniqi. /Lajmi.net/