Krasniqi takon veteranët e UÇK-së në Drenas: Ky vend e di çfarë do të thotë betimi
Kryetari i Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, ka mbajtur një takim emocionues me veteranët e Ushtrisë Çlirimtare në Drenas, duke theksuar se ky qytet ka qenë gjithmonë një bastion i besnikërisë ndaj PDK-së dhe UÇK-së.
“UÇK dhe PDK janë një rrënjë, janë historia dhe fati ynë i përbashkët”, u shpreh ai ndër tjera.
”Sonte, në Drenas, një takim i paharrueshëm me veteranët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – gjeneratën e artë që i dha lirinë vendit tonë.
Ky vend e di çfarë do të thotë betimi, të cilin nuk e ka thyer kurrë: as në luftë e as në paqe – duke e mbështetur PDK-në për 26 vjet me radhë.
Më 12 tetor, Drenasi do të vazhdojë besnik ndaj kësaj rruge: për PDK 191 dhe për kryetarin e ardhshëm, Petrit Hajdarin.
Sepse besnikëria ndaj historisë është besnikëri ndaj së ardhmes.
Sepse me Petritin – Drenasi mundet ma mirë.
