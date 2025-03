Krasniqi takon Sorensenin: Dialogu Kosovë-Serbi duhet të rifillojë me qasje Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka pritur në takim emisarin e Posaçëm të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, ku ka ritheksuar se ky proces duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Kreu i PDK-së Memli Krasniqi është shprehur se ky proces duhet të rifillojë me energji të re, qasje konstruktive dhe…