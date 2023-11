Krasniqi takohet me Varhelyin: Perspektiva evropiane e Kosovës duhet të jetë e qartë dhe e prekshme Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi gjatë qëndrimit të tij në Bruksel është takuar me Komisionerin e Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi. Krasniqi ka shkruar se për PDK-në anëtarësimi i Kosovës në BE dhe institucionet euro-atlantike, është vizioni, misioni dhe rruga e vetme përpara, transmeton lajmi.net. “Bashkë diskutuam për procesin e integrimit evropian…