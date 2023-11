Krasniqi takohet me Lajçakun: Statuti i Asociacionit të mos krijojë një nivel të ri të pushtetit Lideri i PDK-së, Memli Krasniqi gjatë qëndrimit të tij në Bruksel është takuar me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Njëra prej temave të diskutuara ka qenë edhe draft-statuti i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. “Edhe një herë, Emisarit Lajçak i ripërsërita qëndrimin tim dhe të PDK-së se statuti i Asociacionit duhet…