Krasniqi takohet me ambasadorin Hovenier: PDK do vazhdojë ti avancojë raportet e mira me SHBA-të Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, është takuar me ambasadorin e SHBA-ve, Jeffrey Hovenier. Krasniqi përmes një postimi ka treguar se kanë diskutuar rreth zhvillimeve të fundit, shkruan lajmi.net. “Në prag të shënimit të 16 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, duke vlerësuar lart mbështetjen e pakusht e të parezervë të SHBA-ve në rrugëtimin…