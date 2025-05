Krasniqi: Takimi nuk solli ndryshim në qëndrimet e palëve, propozoi që presidentja të shqyrtojë mundësinë për t’iu drejtuar Kushtetueses Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka komentuar takimin me presidenten Vjosa Osmani me krerët e partive parlamentare. Krasniqi tha se PDK-ja ka qenë nxitëse që presidentja të marrë një rol më aktiv në zgjidhjen e ngërçit, në përputhje me kompetencat e saj kushtetuese. “Sot ishim në takim dhe më vjen mirë që…