Krasniqi: Sot nis fushata – PDK për qeverisje të përgjegjshme, projekte konkrete dhe një komunë që ecën vetëm përpara
Sot nis fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, një moment i rëndësishëm për të gjithë qytetarët dhe komunat e Kosovës. Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka lansuar mesazhin e tij për nisjen e fushatës, duke theksuar arritjet dhe sukseset që PDK-ja ka realizuar gjatë katër viteve të fundit, si dhe angazhimin e saj për…
Lajme
Sot nis fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit, një moment i rëndësishëm për të gjithë qytetarët dhe komunat e Kosovës.
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka lansuar mesazhin e tij për nisjen e fushatës, duke theksuar arritjet dhe sukseset që PDK-ja ka realizuar gjatë katër viteve të fundit, si dhe angazhimin e saj për të vazhduar me projekte konkrete dhe qeverisje të përgjegjshme në nivel lokal.
Në postimin e tij, Krasniqi ka falenderuar qytetarët për besimin që i dhanë katër vite më parë, duke e bërë PDK-në forcën kryesore në shumicën e komunave të Kosovës.
Ai ka theksuar se ky besim është shpërblyer me punë të palodhur, projekte që kanë përmirësuar jetën e qytetarëve dhe rezultate që flasin vetë.
“Katër vite më parë na besuat udhëheqjen në më së shumti komuna – dhe ne ua kthyem me punë, projekte dhe rezultate që flasin vetë. Edhe këtë herë, zgjedhja është e qartë: për qeverisje të përgjegjshme, projekte konkrete dhe një komunë që ecën vetëm përpara,” ka thënë Krasniqi.