Krasniqi: Sot do t’i tregojmë botës se jemi krenarë me historinë tonë dhe themeluesit e UÇK-së Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se sot, përmes Marshit për Drejtësi, bashkë me mijëra qytetarë do t’i tregojnë botës për krenarinë ndaj historisë tonë më të lavdishme dhe themeluesve të UÇK-së. “Sot është një ditë e veçantë dhe e rëndësishme. Bashkë me ju…