Krasniqi: S’ka konkurencë – Uran Ismaili është më i madh se PDK-ja
Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, ka bërë një deklaratë duke thënë se kandidati i partisë për Prishtinën, Uran Ismaili, është “më i madh se PDK-ja”.
Kjo shprehje vjen në kontekstin e fushatës lokale, kur Krasniqi po përpiqet të fuqizojë kandidaturën e Ismailit në kryeqytet, duke e paraqitur si figurë që përfaqëson më shumë sesa vetë partinë.
“S’ka konkurencë – Uran Ismaili është më i madh se PDK-ja”, tha ia në RTV Dukagjini.
Deklarata e Krasniqit thekson besimin e tij se Ismaili ka kapacitet dhe përkrahje qytetare të mjaftueshme për të kaluar limitet partiake./Lajmi.net/