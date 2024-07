Krasniqi: S’ia kam inati Kurtit por s’ka bërë asgjë përveç filmave në veri

Anëtari i PSD-së, Frashër Krasniqi, ka thënë se nuk ia ka inat kryeministrit të vendit, Albin Kurti, por sipas tij, ai s’ka punuar asgjë gjatë mandatit të tij.

Krasniqi tha se Qeveria Kurti i ka premtuar mbi 100 çerdhe për fëmijë gjatë mandatit të parë dhe siç tha ai, s’e ka kryer asnjë.

“Qeveria Kurti ka premtuar, nëse nuk gaboj, që t’i shtojë 400 inspektorë të punës për t’i përmirësuar kushtet e punës në sektorin privat, ku ende ka shfrytëzim të jashtëzakonshëm”.

“Ky është viti u fundit i qeverisjes së tij, dhe krejt çka ka bërë për banesat për qiftet, është kalimi i një projektligji. Ato banesa janë për 2 mijë qifte. Për 2 mijë qifte të reja s’ka arritur t’i rehatojë me banesa të reja për katër vjet”, tha Krasniqi në “Edicioni Special”, njofton Klankosova.tv.

Më tej, ai tha se çdo dështim në përmirësimin e jetës së njerëzve, kryeministri Kurti po e kamuflon duke “bërë filma në veri”.

“Qeveria Kurti e ka kuptuar këtë gjë më së miri se nuk i duhet të bëjë as banesa e as ta ndal korrupsionin, që ka lulëzuar në qeverinë e tij, e në ministritë e tij ka super skandale, e as të ndërtojë çerdhe, por krejt çka i duhet është që të bëjë filma në veri”, tha ai.