Krasniqi shefit të BE-së: Qeveria përjashtuese me miq dhe kordinuese me kriminelë Kreu i PDK-së, Memli Krasniqi, ka pritur sot në zyrën e tij shefin e BE-së, Tomas Szunyog, me të cilin diskutuam për zhvillimet e fundit politike në vend. Krasniqi i tha a tij se vendit i duhen zgjedhje të parakohshme për t’i sjellë Kosovës një qeveri ndryshe dhe më kredibile. “Ambasadorit Szunyog i shpreha qëndrimin…