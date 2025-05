Krasniqi: Secila parti duhet kuptuar vullnetin e qytetarëve që s’mund të qeverisë vetëm- VV të propozojë emër tjetër

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka folur për media pas dështimit të seancës për herë të 13-të.

Ai tha se është vështirë të gjenden fjalë për të shpjeguar këtë situatë tragjiko-komike.

“Në emër të PDK-së e shpreh vullnetin që të konfirmojmë për insistimin që të dalim nga bllokada në të cilën na ka sjellë partia e parë e të zgjedhim kryesinë e kuvendit. Përmes propozimit të një kandidati/e që merr shumicën e votave sepse Haxhiu tashmë 13 herë as nuk i ka as nuk do ti ketë votat. Më vjen keq që vullneti i qytetarëve para tre muaj përkthehet që i ka thënë secilës parti që nuk mundeni me qeverisë vetëm, e duhet të ketë kompromis e bashkëpunim nuk po respektohet si verdikt.Ne do të jemi këtu edhe pasnesër e sa herë të kemi obligim, por normalisht do të kemi qëndrimin e njëjtë që ka nevojë për diskutim e rrugëdalje e rrugëdalje është e qartë që duhet të ndërrohet kandidati apo kandidatja që dihet se mund ti marrë shumicën e deputetëve”, deklaroi Krasniqi, shkruan lajmi.net.

Ai është pyetur për propozimin e AAK-së që të çohet në Gjykatë Kushtetuese mënyra e zhvillimit të seancave të kaluara, meqë rast tha se ende s’e kanë parë këtë propozim.

“Sapo u njoftova ju e dini se s ai përket dërgimit të rasteve të caktuara në Kushtetuese, në vetëm kemi dërguar 11 deh kemi fituar 11. Kemi ekspertizën e duhur se a duhet të dërgohet diçka do të shqyrtojmë e pastaj do të komunikojë me kolegët nga AAK-ja”,tha ai.

Krasniqi u pyet edhe në lidhje me mundësinë që presidentja Vjosa Osmani t’i ftojë në takim dhe u shpreh i gatshëm për të shkuar dhe për të diskutuar me të.

“Ne jemi këtu çdo ditë, për çdo dy ditë në kuvend e çdo ditë në Kosovë. Kurdo që presidentja përmes mandatit të vetëm legjitim që ka sepse s’kemi as kryeministër as kryetar kuvendit unë besoj se do t’i përgjigjemi një kërkese të tillë dhe s’më takon mua t’ia caktojë apo përcaktojë datën.A duhet me ardhë edhe 13 herë për të pasur rrugëdalje, shpresoj që jo. Është në dorën e VV që të zhbllokojë me propozimin e një kandidature të pranueshme”./Lajmi.net/