Krasniqi reagon pas takimit: Zgjedhjet e parakohshme nuk janë më një dëshirë politike – por një domosdoshmëri nacionale

Ai përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se “si PDK, duke respektuar gjithmonë trashëgiminë tonë politike, për interesin e shtetit dhe zhvillimin e tij, do të jemi gjithmonë të gatshëm të takohemi dhe të bisedojmë kurdo dhe me këdo”.

“Kosova është në agoni! Neve na shqetëson shumë fakti që ka shumë bashkëqytetarë që e kanë të vështirë ta lidhin muajin me muaj. Çmimet janë rritur shumë, pagat kanë mbetur të njëjta dhe familjet kosovare po përballen me vështirësi të ndryshme. Në anën tjetër, qeveria nuk po bën sa duhet për ta. Mbi këtë premisë, konsideroj se duhet të mblidhemi sa më parë të gjithë liderët e partive politike parlamentare dhe, me konsensus të përbashkët e pa protagonizëm individual, të vendosim për datën e zgjedhjeve të reja parlamentare dhe për shpërndarjen e kësaj legjislature të paralizuar”, ka shkruar Krasniqi.

Ai ka thënë se “zgjedhjet e parakohshme nuk janë më një dëshirë politike – por një domosdoshmëri nacionale”. /Lajmi.net/

Postimi i plotë: