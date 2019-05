Krasniqi reagon ndaj lajmeve për Veselin: Turp e përtej turpit, nuk mund ta njollosni UÇK-në

Këtë e ka demantuar edhe vet kryeparlamentari Veseli dhe nënkryetarë të Partisë Demokratike e këshilltarë të vet Veselit.

Ndërkohë në lidhje me këtë ka reaguar edhe nënkryetari tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi.

Ai është shprehur se kjo është trup e përtej turpit.

“Duket se dëshira e flaktë e disave në Kosovë për t’i parë udhëheqësit e luftës çlirimtare në bankën e të akuzuarve në Gjykatën Speciale është aq e madhe sa që ka mundësi që as zyrtarët e Serbisë s’mund të ju konkurrojnë atyre në këtë dëshirë”, ka shkruar Krasniqi.

Ndër të tjera ai ka thënë se askush nuk mund ta njolloj luftën e UÇK-së.

“Turp, për besë. Përtej turpit! Por, edhe pse ajo ditë mund të vijë shpejt, mos keni dert se s’njolloset lufta e UÇK-së as prej asaj Gjykate, as prej dëshirave të juaja e as prej luftës speciale që e keni nisur tash e sa kohë”, ka shkruar në fund Krasniqi. /Lajmi.net/