Krasniqi pyet Kurtin: A e parasheh propozimi evropian njohjen e ndërsjellë?

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, sot kërkoi nga kryeministri Albin Kurti të tregojë nëse propozimi evropian e ofron një kornizë kohore se kur ndodh njohja e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Në seancën e Kuvendit, ku po diskutohet për procesin e dialogut, ai kërkoi nga Kurti të tregojë nëse ka garancione nga partnerët ndërkombëtar që pesë shtetet mos njohëse të Bashkimit Evropian do ta njohin Kosovën.

“A e ofron propozimi një kornizë kohore të saktë se kur ndodh njohja e ndërsjellë, a e parasheh para së gjithash propozimi evropian njohjen e ndërsjellë, tregona po ose jo, se duke i eskivu nuk po dinë njerëzit a është po apo jo. Pastaj cila është korniza kohore për arritjen ose mos arritjen e marrëveshjes sepse ju thatë që marrëveshja finale planifikohet me u arrit para anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Pastaj a keni garancione nga partnerë ndërkombëtar të Kosovës që pesë shtetet mos njohëse të BE-së do të na njohin nëse arrihet marrëveshja, kjo është shumë me rendësi se me këtë ndërlidhet edhe NATO edhe BE dhe tjera, a parashihet vazhdimi i dialogut në Bruksel edhe pas arritjes së marrëveshjes.”, tha ai.