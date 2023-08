​Krasniqi: Procesi i zgjedhjeve në veri do të determinohet ditëve në vijim Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi tha se procesi i zgjedhjeve në veri do të determinohet ditëve në vijim dhe se udhëzimi administrativ që mundëson peticion për largimin e kryetarëve të komunave do të jetë gati në fund të muajit. Ai nuk dha detaje në lidhje me punën e grupit punës për hartimin…