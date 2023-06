Krasniqi: Po më pret një natë e madhe e boksit, do jap gjithçka për Kosovën Boksieri kosovar Robin Haxhi Krasniqi meçin e radhës të karrierës së tij do ta zhvillojë në Kosovë, përkatësisht në stadiumin “Fadil Vokrri”, në Prishtinë, më 5 gusht të këtij viti. Ai do të ndeshet me boksierin francez, Nadjib Mohammedi në kategorinë WBC Silver gjysmë të rëndë. Krasniqi së bashku me rivalin e tij, dolën në…