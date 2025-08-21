Krasniqi përkujton Bajram Rexhepin: Ishte lider i përgjegjshëm e parimor, shembull për t’u ndjekur
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi ka përkujtuar ish-kryeminstrin dhe bashkëpartiakun Bajram Rexhepi në 8 vjetorin e kalimit në amshim.
Krasniqi është shprehur se Bajram Rexhepi ishte modeli i politikanit që gjithë përgatitjen e tij profesionale e personale e vuri në shërbim të atdheut.
“Bajram Rexhepi si mjek atdhetar që ishte afër ushtarëve të plagosur të UÇK-së gjatë luftës, politikan i respektuar që udhëhoqi Kosovën në një periudhë sfiduese të pas-luftës, një personalitet unifikues që shtroi rrugën e dialogut dhe bashkëpunimit ndër-partiak, mbi të gjitha, lider i përgjegjshëm e parimor, ishte shembull për t’u ndjekur.”, ka theksuar ai.